2023-02-14 20:00:00

EUR 110

Un dîner gastronomique en quatre services concocté par le chef Lucas Cramaix.

Le 14 février, est depuis la nuit des temps le jour dédié aux amoureux. L'équipe du Château Bel Air Sainte-Croix-du-Mont a souhaité vous faire l'éloge de l'amour en vous proposant une soirée unique dans un lieu empli d'enchantement.

Pour l'occasion, Cupidon a posé son carquois et ses flèches et a élu domicile au sein de notre demeure le temps d'une soirée. Au menu : romantisme, épicurisme et gourmandise.

Notre Chef Lucas Cramaix, a imaginé pour vous un menu aux mille et une saveurs cuisinées avec des produits locaux d'excellence. De quoi passer un moment en tête à tête suspendu hors du temps dans une bulle d'amour.

Sur réservation.

Menu : http://sejour-chateaubelair.com/soiree-saint-valentin/

+33 6 64 65 99 47

Château Bel Air

