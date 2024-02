Saint-Valentin au Centenaire Les Eyzies, mercredi 14 février 2024.

La Saint-Valentin approche !

Réservez votre table pour un dîner romantique à la Table du Centenaire

Le Chef et son équipe vous ont préparé un menu avec des plats savoureux qui feront de votre dîner, un moment inoubliable au choix « accord mets et vins » ou sans les vins. La Saint-Jacques Bretonne truffe noire et épinard les incontournables couteaux du Centenaire, morilles et magret fumé, cœur de ris braisé, polenta, miel, oursin, sélection de fromages affinés, la poire conférence, yuzu et amandes. Réservez dès maintenant ! EUR.

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

2 Avenue du Cingle

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@hotelducentenaire.fr

