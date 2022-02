Saint-Valentin au Café Pétrouchka Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Pas envie de fêter la Saint-Valentin un lundi ? Aucun problème ! Le Café Petrouchka vous propose de venir déguster en amoureux notre menu spécial Saint-Valentin les vendredi 18 et samedi 19. Un menu spécialement pensé autour de l’amour composé de : *

Apéritif :

Le Ladouchka

Cocktail maison en l’honneur de la déesse de l’amour Salve à base de Champagne, gingembre et framboises

Canapés maison

*

Entrée :

Saint-Jacques rôties

Fondue de poireaux, crème de potiron

*

Plat :

Filet de poulet jaune farci

Légumes anciens confits

Emulsion de truffe noire

*

Dessert :

Sabayon au Champagne

Fruits exotiques

cafepetrouchkareims@gmail.com +33 3 51 57 66 76

