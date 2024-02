Saint Valentin au Cadusia Chaource, mercredi 14 février 2024.

Mercredi 14 février CHAOURCE Menu de la Saint Valentin à l’hôtel-restaurant Le Cadusia. Mise en bouche à picorer en amoureux, Panna-cotta choux fleurs et saumon gravlax La rose de Dorade marinée agrumes/gingembre déclinaison de radis Noix de Saint Jacques snackées beurre vanille de Madagascar, duo de choux verts et choux Kale L’instant douceur sorbet citron et Vodka Moutard Suprême de volaille fermière sauce Alfufera au poivre fumé, potimarron au café torréfié et chips de vitelotte Samoussa des damoiselles mesclun au miel de Chesley Le Cœur de Troyes chocolat. Menu 48 €, avec la Saint Jacques 55 €. Réservations +33(0)3 25 42 10 10 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14

fin : 2024-02-14

21 route de Troyes

Chaource 10210 Aube Grand Est

L’événement Saint Valentin au Cadusia Chaource a été mis à jour le 2024-02-01 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance