Haute-Garonne 41 EUR 41 69 Réservez votre repas-spectacle de Saint-Valentin en déjeuner ou en dîner ! Déjeuner-spectacle

Formules à partir de 41€

Ouverture des portes à 12h. Dîner-spectacle

Formules à partir de 69€

Ouverture des portes à 20h. Réservation obligatoire.

Le spectacle commence au moment du dessert.

Au programme : première partie avec Fredo suivie de la revue Fantasme. Célébrez l’amour dans le plus beau cabaret Toulousain, dans une ambiance feutrée et intimiste, avec un repas concocté spécialement pour l’occasion et un spectacle de rêve pour couronner le tout ! CABARET LA VENUS 388 Avenue des Etats-unis Toulouse

