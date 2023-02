SAINT-VALENTIN AU BISTOT LES MAROTS BISTROT LES MAROTS Colomiers Colomiers Catégories d’Évènement: Colomiers

Haute-Garonne

SAINT-VALENTIN AU BISTOT LES MAROTS BISTROT LES MAROTS, 14 février 2023, Colomiers Colomiers. SAINT-VALENTIN AU BISTOT LES MAROTS 4 Allée de la Neste BISTROT LES MAROTS Colomiers Haute-Garonne BISTROT LES MAROTS 4 Allée de la Neste

2023-02-14 20:00:00 – 2023-02-14

BISTROT LES MAROTS 4 Allée de la Neste

Colomiers

Haute-Garonne Colomiers 49 EUR 49 Un menu qui vous excitera les papilles ! Découvrez le menu ici : www.restaurantlesmarots.fr

et le duo Cades Sup pour animer votre soirée : Deux garçons romantiques rythmeront votre repas avec un panaché de chansons françaises et internationales, des arrangements swing et jazz, une touche d’élégance, un brin de poésie. Au programme un dîner-spectacle ! +33 5 61 71 43 09 http://www.restaurantlesmarots.fr/ BISTROT LES MAROTS 4 Allée de la Neste Colomiers

dernière mise à jour : 2023-02-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Colomiers, Haute-Garonne Autres Lieu Colomiers Adresse Colomiers Haute-Garonne BISTROT LES MAROTS 4 Allée de la Neste Ville Colomiers Colomiers lieuville BISTROT LES MAROTS 4 Allée de la Neste Colomiers Departement Haute-Garonne

Colomiers Colomiers Colomiers Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colomiers colomiers/

SAINT-VALENTIN AU BISTOT LES MAROTS BISTROT LES MAROTS 2023-02-14 was last modified: by SAINT-VALENTIN AU BISTOT LES MAROTS BISTROT LES MAROTS Colomiers 14 février 2023 4 Allée de la Neste BISTROT LES MAROTS Colomiers Haute-Garonne BISTROT LES MAROTS Colomiers Colomiers, Haute-Garonne Haute-Garonne

Colomiers Colomiers Haute-Garonne