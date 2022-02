Saint-Valentin au Ballon d’Epernay Épernay Épernay Catégories d’évènement: Épernay

Épernay Marne Y’a de l’amour dans l’air … Vivez une Saint Valentin hors du temps à bord du Ballon d’Epernay ! Après un accueil par le producteur qui vous présentera sa cuvée, envolez-vous vers de nouvelles émotions et découvrez une vue à 360° à couper le souffle sur les lumières de la ville et du vignoble, tout en savourant une flûte de champagne rosé accompagnée de gourmandises.

Suite aux annonces gouvernementales, la flûte de Champagne devra être dégustée au sol et assis .

En cas de conditions météo défavorables, le vol sera remplacé par le casque de réalité virtuelle afin de vous permettre de profiter au sol du panorama qui s’offre habituellement aux passagers à 150 m de haut ; cette prestation sera suivie de la même dégustation. Réservation obligatoire par téléphone

Réservation obligatoire par téléphone

Pass vaccinal obligatoire accueil@ballon-epernay.com +33 3 26 57 89 24

