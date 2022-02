Saint-Valentin à l’Hôtel de l’Univers Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims

Saint-Valentin à l’Hôtel de l’Univers Reims, 14 février 2022, Reims. Saint-Valentin à l’Hôtel de l’Univers Restaurant le Spark 41 Boulevard Foch Reims

2022-02-14 – 2022-02-14 Restaurant le Spark 41 Boulevard Foch

Reims Marne Partagez un moment intimiste avec votre moitié lors d’un dîner à l’Hôtel de l’Univers ! Au menu : Entrée :

Ceviche de dorade, carotte multicolores, vinaigrette au citron vert

*

Plat :

Demi-homard Breton mi-cuit petits légumes croquants, beurre à la menthe et aux amandes, riz sauvage

*

Fromage :

Le Rosé, fromage affiné au Champagne Rosé

*

Dessert :

