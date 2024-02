Saint-Valentin à l’Escale La Saunière, mercredi 14 février 2024.

Saint-Valentin à l’Escale La Saunière Creuse

Soirée avec les Dés sont jetés guitare et voix.

Au menu mise en bouche, potimarron à la truffe,

Foie gras mi-cuit, confiture de figue, foie gras chaud à la mangue, mesclun à l’huile de noix,

Blanquette de Lotte bretonne aux légumes d’hiver et morilles,

Crottin chaud de la ferme de Lavaurette,

Macaron framboise, mousseline chocolat blanc et framboise fraîche, meringue rose sur ganache chocolat noir,

Café et mignardises. EUR.

Le Méry

La Saunière 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Début : 2024-02-14 20:00:00

fin : 2024-02-14



