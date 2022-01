Saint Valentin à l’Ermite Saint-Algis, 14 février 2022, Saint-Algis.

Saint Valentin à l’Ermite Saint-Algis

2022-02-14 19:30:00 – 2022-02-14

Saint-Algis Aisne Saint-Algis

35 35 Vivez une soirée des 1001 nuits à l’Ermite pour la Saint-Valentin

Au menu : Mise à bouche

Entrées : Escabèche de caille ou Rouget sauce tahin ou petit pain plat (gözlème) au fromage et herbes

Plats: Mijadra: assiette de riz au l’oignon frits et aux épicé, légumes marinés, sauce yaourt et au choix crevettes ou collier d’agneau ou aubergine farci au noix ou ragout de sanglier au cacahuètes, pilaf au pois chiches, légumes marinés/grillés

Desserts : Nids d’amour: pâte sucré, œufs de la glace à la sorbet, crème au roses ou gâteau orange-amande

Possibilité d’une chambre: 70 euro la nuit, petit-déjeuner inclus

Sur réservation avant le 11 février

lermite.saintalgis@orange.fr +33 3 23 97 60 41

L’Ermite

Saint-Algis

