Saint-Valentin à Le Jardin Guise Guise Catégories d’évènement: Aisne

Guise

Saint-Valentin à Le Jardin Guise, 13 février 2022, Guise. Saint-Valentin à Le Jardin Guise

2022-02-13 12:00:00 – 2022-02-14 14:00:00

Guise Aisne 45 45 45 Le restaurant « Le Jardin » vous propose un menu spécial Saint-Valentin pour fêter les Amoureux ! Les entrées :

Millefeuille de riz de veau au foie gras, pomme granny smith et girolles, crème Dubarry

Carpaccio de saumon et saint Jacques, crème au Raifort, citron caviar, mariné à l’essence de truffe Les plats :

Médaillon en duo de lotte et truite en croute, échalottes confites, sauce mousseline au caviar de légumes

Méli-mélo d’aiguillettes de canard et de veau sur lit de poireaux, chorizo, clémentine confite, jus aphrodisiaque Pain perdu gratiné au Maroilles, endives et pignons de pin L’assiette gourmande des amoureux Réservation par téléphone, possible de prendre à emporter. Le restaurant « Le Jardin » vous propose un menu spécial Saint-Valentin pour fêter les Amoureux ! Les entrées :

Millefeuille de riz de veau au foie gras, pomme granny smith et girolles, crème Dubarry

Carpaccio de saumon et saint Jacques, crème au Raifort, citron caviar, mariné à l’essence de truffe Les plats :

Médaillon en duo de lotte et truite en croute, échalottes confites, sauce mousseline au caviar de légumes

Méli-mélo d’aiguillettes de canard et de veau sur lit de poireaux, chorizo, clémentine confite, jus aphrodisiaque Pain perdu gratiné au Maroilles, endives et pignons de pin L’assiette gourmande des amoureux Réservation par téléphone, possible de prendre à emporter. Le restaurant « Le Jardin » vous propose un menu spécial Saint-Valentin pour fêter les Amoureux ! Les entrées :

Millefeuille de riz de veau au foie gras, pomme granny smith et girolles, crème Dubarry

Carpaccio de saumon et saint Jacques, crème au Raifort, citron caviar, mariné à l’essence de truffe Les plats :

Médaillon en duo de lotte et truite en croute, échalottes confites, sauce mousseline au caviar de légumes

Méli-mélo d’aiguillettes de canard et de veau sur lit de poireaux, chorizo, clémentine confite, jus aphrodisiaque Pain perdu gratiné au Maroilles, endives et pignons de pin L’assiette gourmande des amoureux Réservation par téléphone, possible de prendre à emporter. Office de Tourisme du Pays de Thiérache

Guise

dernière mise à jour : 2022-01-31 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Guise Autres Lieu Guise Adresse Ville Guise lieuville Guise Departement Aisne

Guise Guise Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guise/

Saint-Valentin à Le Jardin Guise 2022-02-13 was last modified: by Saint-Valentin à Le Jardin Guise Guise 13 février 2022 Aisne Guise

Guise Aisne