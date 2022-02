Saint-Valentin à l’Auberge de la Brune Burelles, 12 février 2022, Burelles.

Saint-Valentin à l’Auberge de la Brune Burelles

2022-02-12 12:00:00 – 2022-02-14

Burelles Aisne Burelles

38 38 L’Auberge de la Brune vous propose un menu spécial Saint-Valentin pour fêter les Amoureux !

Au menu :

Cookies salés au chorizo et aux tomates séchées

Crème de butternut aux noix de pétoncles ou salade folle au foie gras

Chateaubriand au porto, pommes de terre Anna ou Dos de lieu jaune au beurre de cidre sur lot d’épinards

Truffes Whisky « on the rocks » ou île flottante merveilleuse.

Menu disponible samedi soir, dimanche midi et lundi soir.

+33 3 23 98 17 72

Office de Tourisme du Pays de Thiérache

Burelles

dernière mise à jour : 2022-02-02 par