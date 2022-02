Saint-Valentin à L’ArTdoise Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Une petite escapade romantique et originale proche de chez vous ? L’ArTdoise vous a concocté une offre exceptionnelle pour 2 personnes comprenant : – Une nuit en chambre ARTY ou Privilège

– Un dîner spécial à l’ArTdoise Brasserie – Maison

– 1 bouteille de Champagne Collet brut

– 2 petits-déjeuners ou 2 Brunchs (dimanche) Au menu :

Mise en bouche :

Gravlax de saumon à la betterave Entrée froide :

Carpaccio de Saint-Jacques, citron caviar et coriandre

Et

Terrine de foie gras, chutney de clémentines et brioche perdue Plat :

Médaillon de veau fondant, carottes au cumin en purée Dessert :

Fondant au chocolat, cœur d’agrumes Café et sucreries 1 bouteille de Champagne Collet Brut

– Réservation par téléphone et par mail.

Valable uniquement sur réservation pour les nuits du 12,13 & 14 février 2022. H0363@accor.com +33 3 26 05 00 08

