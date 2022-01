Saint-Valentin à la Table de Maya Aubenton Aubenton Catégories d’évènement: Aisne

Aubenton

Saint-Valentin à la Table de Maya Aubenton, 12 février 2022, Aubenton. Saint-Valentin à la Table de Maya Aubenton

2022-02-12 – 2022-02-14

Aubenton Aisne Aubenton 49 49 65 La table de Maya fête la Saint-Valentin :

Terrine de foie gras aux poires caramélisées au miel ou gambas grillées au lait de coco

Sorbet au champagne

Saint-Jacques rôties, purée de potiron, légumes glacés ou suprême de volaille au vin jurassien et morilles

Dessert des amoureux La table de Maya fête la Saint-Valentin :

Terrine de foie gras aux poires caramélisées au miel ou gambas grillées au lait de coco

Sorbet au champagne

Saint-Jacques rôties, purée de potiron, légumes glacés ou suprême de volaille au vin jurassien et morilles

Dessert des amoureux +33 3 23 97 07 21 La table de Maya fête la Saint-Valentin :

Terrine de foie gras aux poires caramélisées au miel ou gambas grillées au lait de coco

Sorbet au champagne

Saint-Jacques rôties, purée de potiron, légumes glacés ou suprême de volaille au vin jurassien et morilles

Dessert des amoureux OT du Pays de Thiérache

Aubenton

dernière mise à jour : 2022-01-28 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Aubenton Autres Lieu Aubenton Adresse Ville Aubenton lieuville Aubenton Departement Aisne

Aubenton Aubenton Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aubenton/

Saint-Valentin à la Table de Maya Aubenton 2022-02-12 was last modified: by Saint-Valentin à la Table de Maya Aubenton Aubenton 12 février 2022 Aisne Aubenton

Aubenton Aisne