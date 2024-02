Saint-Valentin à la Gourmandière Saint-Sulpice-le-Guérétois, mercredi 14 février 2024.

Au menu amuse bouches,

Foie gras de canard mi-cuit et à la croque de sel

Pavé de maigre sauce champagne et caviar d’Aquitaine,

Mignon de veau au muscat de Beaumes de Venise et morilles,

Plateau de fromage,

Trilogie du chocolat

Mignardises. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-14 12:00:00

fin : 2024-02-14 13:30:00

6 Lieu-dit Clavière

Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine c.coulon3@gmail.com

