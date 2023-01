SAINT VALENTIN À LA BRETESCHE Missillac Missillac Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Missillac

SAINT VALENTIN À LA BRETESCHE Missillac, 11 février 2023, Missillac . SAINT VALENTIN À LA BRETESCHE la Bretesche Missillac Loire-Atlantique

2023-02-11 – 2023-02-11 Missillac

Loire-Atlantique Les nocturnes au Spa de la Cour Carrée (affiche programme nocturne St Valentin)

SAINT-VALENTIN

Mardi 14 février 2023 de 17h à 21h

350€ par couple

1 soin 50 minutes au choix en duo + 1 Coupe de Champagne par personne avec apéritif « salés et mignardises », ainsi que des micros soins en libre accès dispensés par une praticienne sous la Verrière.

Réservation obligatoire avant le 1er Février 2023 au +33 (0)2 51 76 86 70 – spa@bretesche.com Dîner Saint-Valentin : RESTAURANT LE MONTAIGU (affiche St Valentin le Montaigu 2023)

95€ – hors boissons

Samedi 11 et mardi 14 Février 2023

Mise en bouche

La langoustine – Safran de Guérande et caviar d’agrumes

Le Saint-Pierre – Artichauts, cardamome et persil

Le filet de veau – Noisette, carottes et pimprenelle

La macadamia – Mandarine et caramel

Mignardises Dîner Saint-Valentin : BRASSERIE LE CLUB (affiche St Valentin le Club 2023)

60€ – Boissons comprises _ 2 verres de vin par pers, eau & café/thé

Samedi 11 et mardi 14 Février 2023

Le foie gras – Oignons confits au miel du potager

La ballotine de volaine pistache – Panais et butternut rôti

La passion – Entremet fruits exotiques Domaine de la Bretesche, 44780 Missillac – France

Tél :+33 (0) 2 51 76 86 96 Mail : reception@bretesche.com

Site Internet : www.bretesche.com Missillac

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Missillac Autres Lieu Missillac Adresse la Bretesche Missillac Loire-Atlantique Ville Missillac lieuville Missillac Departement Loire-Atlantique

Missillac Missillac Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/missillac/

SAINT VALENTIN À LA BRETESCHE Missillac 2023-02-11 was last modified: by SAINT VALENTIN À LA BRETESCHE Missillac Missillac 11 février 2023 la Bretesche Missillac Loire-Atlantique Loire-Atlantique Missillac

Missillac Loire-Atlantique