Déclarez votre flamme en dînant parmi les fleurs au bord de l’étang, Offrez lui une expérience de conte de fées au milieu de bougies, de guirlandes lumineuses et d’une ambiance chaleureuse qui régnera à la brasserie au fur et à mesure que la lumière du jour s’estompera. Et bien, si la relation avec votre partenaire est parfois un peu aigre, offrez lui une « Coup de Foudre » bière spéciale Saint Valentin (Sour à la clémentine) avec un plateau de fruits de mer pour l’adoucir !

Menu Saint Valentin sur réservation uniquement.

+33 2 33 85 41 30 http://brasserieduperche.com/

