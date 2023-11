Grand Bal musette des années 30 Saint-Vaast-la-Hougue, 11 novembre 2023, Saint-Vaast-la-Hougue.

Saint-Vaast-la-Hougue,Manche

IMPASSE des VERTUS vous invite à son grand bal musette des années 30 à Saint-Vaast-La-Hougue, le samedi 11 novembre à 21h puis tous les 2èmes samedis du mois, précédé à 20h d’un cours de danse.

Valses musettes et chansons réalistes, tangos, polkas, javas, charlestons, paso-dobles et fox trot… IMPASSE des VERTUS ressuscite le répertoire oublié du bal musette et de la chanson réaliste : Un concert à écouter, à aimer et à danser, un voyage musical au coeur des années 30..

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie



IMPASSE des VERTUS invites you to its 1930s musette ball in Saint-Vaast-La-Hougue, on Saturday November 11th at 9pm, and then every 2nd Saturday of the month, preceded by a dance class at 8pm.

Musette waltzes and chansons réalistes, tangos, polkas, javas, charlestons, paso-dobles and fox trot… IMPASSE des VERTUS resurrects the forgotten repertoire of bal musette and chanson réaliste: a concert to listen to, love and dance to, a musical journey to the heart of the 30s.

IMPASSE des VERTUS le invita a su baile de musettes de los años 30 en Saint-Vaast-La-Hougue, el sábado 11 de noviembre a las 21:00 h y, a partir de entonces, todos los segundos sábados de mes, precedido de una clase de baile a las 20:00 h.

Valses musette y canciones realistas, tangos, polcas, javas, charlestones, paso-dobles y fox trot… IMPASSE des VERTUS resucita el repertorio olvidado del bal musette y la chanson réaliste: un concierto para escuchar, disfrutar y bailar, un viaje musical al corazón de los años 30.

IMPASSE des VERTUS lädt Sie zu seinem großen Musette-Ball der 30er Jahre in Saint-Vaast-La-Hougue am Samstag, den 11. November um 21 Uhr und danach an jedem zweiten Samstag im Monat ein, vor dem um 20 Uhr ein Tanzkurs stattfindet.

Musette-Walzer und realistische Lieder, Tangos, Polkas, Javas, Charlestons, Paso-Dobles und Foxtrott… IMPASSE des VERTUS lässt das vergessene Repertoire des Bal Musette und des realistischen Chansons wieder aufleben: Ein Konzert zum Zuhören, Lieben und Tanzen, eine musikalische Reise ins Herz der 30er Jahre.

