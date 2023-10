Fête du miel et de l’abeille noire Saint-Vaast-la-Hougue, 14 octobre 2023, Saint-Vaast-la-Hougue.

Saint-Vaast-la-Hougue,Manche

Exposition photos de Mme Isabelle Avisse « Les abeilles sauvages ».

Conférence de Jean François Odoux « Ressources polléniques en bocages », le samedi 14 octobre à 15 h.

Conférence de Mme Catherine Simon « Elevage à 15 h reines en nucléis, le dimanche 15 octobre.

Pendant les deux jours vente de miel et vente de bière éphémère au miel..

Samedi 2023-10-14 fin : 2023-10-15 18:00:00. .

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie



Photo exhibition by Isabelle Avisse « Wild bees ».

Lecture by Jean François Odoux « Ressources polléniques en bocages », Saturday October 14 at 3 pm.

Lecture by Catherine Simon « Breeding queens in nucs », Sunday October 15 at 3 pm.

Honey sales and ephemeral honey beer sales on both days.

Exposición fotográfica de Isabelle Avisse « Abejas silvestres ».

Conferencia de Jean François Odoux « Ressources polléniques en bocages », el sábado 14 de octubre a las 15.00 h.

Conferencia de la Sra. Catherine Simon « Cría de reinas en nucs », el domingo 15 de octubre a las 15 h.

Venta de miel y cerveza de miel efímera ambos días.

Fotoausstellung von Frau Isabelle Avisse « Die wilden Bienen ».

Vortrag von Jean François Odoux « Ressources polléniques en bocages », Samstag, den 14. Oktober um 15 Uhr.

Vortrag von Frau Catherine Simon « Elevage à 15 h reines en nucléis », Sonntag, 15. Oktober.

Während der beiden Tage Verkauf von Honig und Verkauf von ephemerem Honigbier.

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Attitude Manche