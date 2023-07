Festival Les Traversées Tatihou Saint-Vaast-la-Hougue, 29 août 2023, Saint-Vaast-la-Hougue.

Saint-Vaast-la-Hougue,Manche

Le festival Les Traversées Tatihou est un événement fédérateur et populaire qui met à l’honneur les musiques traditionnelles d’ici et d’ailleurs. Aux heures des grandes marées du mois d’août, les concerts et rencontres se multiplient sur l’île Tatihou, face à Saint-Vaast-la-Hougue, et sur le continent jusqu’au cœur du Val de Saire..

Vendredi 2023-08-29 fin : 2023-09-03 . .

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie



The Traversées Tatihou festival is a popular, federative event featuring traditional music from near and far. During the high tides of August, concerts and encounters take place on the island of Tatihou, opposite Saint-Vaast-la-Hougue, and on the mainland as far as the heart of the Val de Saire.

Les Traversées Tatihou es un festival popular que reúne músicas tradicionales de cerca y de lejos. Durante las mareas altas de agosto, se celebran conciertos y encuentros en la isla de Tatihou, frente a Saint-Vaast-la-Hougue, y en tierra firme hasta el corazón del Val de Saire.

Das Festival Les Traversées Tatihou ist ein populäres und verbindendes Ereignis, das die traditionelle Musik von hier und anderswo in den Mittelpunkt stellt. Während der großen Gezeiten im August finden auf der Insel Tatihou, gegenüber von Saint-Vaast-la-Hougue, und auf dem Festland bis ins Herz des Val de Saire zahlreiche Konzerte und Begegnungen statt.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche