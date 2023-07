Festival du livre de Saint Vaast la Hougue « Ancres & Encres » Saint-Vaast-la-Hougue, 22 juillet 2023, Saint-Vaast-la-Hougue.

Saint-Vaast-la-Hougue,Manche

Depuis plus de 20 ans, en juillet à Saint-Vaast-la-Hougue, le Festival du livre » Ancres & Encres » organisé par l’association « Festival en Cotentin » ,permet aux lecteurs de retrouver leurs auteurs favoris et de découvrir de nouveaux talents.

Chaque année sont invités près de 50 écrivains : romanciers, essayistes, historiens, auteurs jeunesse.

La Normandie, terre d’aventuriers, et ses auteurs, y sont bien représentés. Pour le plaisir de tous : Dédicaces, rencontres, exposition et conférences sont au programme de ces deux jours dans le cadre exceptionnel du Fort de la Hougue, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO..

Samedi 2023-07-22 10:00:00 fin : 2023-07-23 18:00:00. .

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie



For over 20 years, in July in Saint-Vaast-la-Hougue, the « Ancres & Encres » book festival organized by the « Festival en Cotentin » association has enabled readers to meet up with their favorite authors and discover new talent.

Every year, some 50 writers are invited: novelists, essayists, historians and children’s authors.

Normandy, the land of adventurers, and its authors are well represented. For all to enjoy: Book signings, meetings, exhibitions and conferences are on the program for these two days in the exceptional setting of the Fort de la Hougue, a UNESCO World Heritage Site.

Desde hace más de 20 años, en julio, en Saint-Vaast-la-Hougue, el festival del libro « Ancres & Encres », organizado por la asociación « Festival en Cotentin », ofrece a los lectores la oportunidad de conocer a sus autores favoritos y descubrir nuevos talentos.

Cada año se invita a cerca de 50 escritores, entre novelistas, ensayistas, historiadores y autores infantiles.

Normandía, tierra de aventureros, y sus autores están bien representados. Para todos los gustos: Firmas de libros, encuentros, exposiciones y conferencias forman parte del programa de estos dos días en el marco excepcional del Fuerte de la Hougue, patrimonio mundial de la UNESCO.

Seit über 20 Jahren findet im Juli in Saint-Vaast-la-Hougue das Buchfestival « Ancres & Encres » statt, das von der Vereinigung « Festival en Cotentin » organisiert wird und Lesern die Möglichkeit bietet, ihre Lieblingsautoren zu treffen und neue Talente zu entdecken.

Jedes Jahr werden rund 50 Schriftsteller eingeladen: Romanautoren, Essayisten, Historiker und Jugendbuchautoren.

Die Normandie, das Land der Abenteurer, und ihre Autoren sind hier gut vertreten. Zur Freude aller: Signierstunden, Begegnungen, Ausstellungen und Konferenzen stehen auf dem Programm dieser beiden Tage in der außergewöhnlichen Umgebung des Fort de la Hougue, das zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Attitude Manche