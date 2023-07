Fête nationale du 14 juillet Saint-Vaast-la-Hougue, 14 juillet 2023, Saint-Vaast-la-Hougue.

Saint-Vaast-la-Hougue,Manche

Fête nationale du 14 Juillet

10 h-12 h:distribution de brioches aux enfants à la mairie

15 h-17 h:jeux traditionnels sur la plage, route de Réville

21 h 30:bal populaire, place De Gaulle avec le groupe Miss Drey

21 h: vente des lampions, place Belle-Isle

22 h 30: retraite aux flambeaux

23 h 30: feu d’artifice sur le port..

2023-07-14

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie



July 14th national holiday

10 a.m.-12 p.m.:distribution of brioches to children at the town hall

3 – 5 pm: traditional games on the beach, route de Réville

9:30 pm: popular dance, place De Gaulle with the Miss Drey group

9 pm: lantern sale, Place Belle-Isle

10:30 pm: torchlight procession

11:30 pm: fireworks on the harbor.

Día de la Bastilla el 14 de julio

10.00-12.00 h: reparto de brioches a los niños en el Ayuntamiento

15.00-17.00: juegos tradicionales en la playa, route de Réville

21.30 h: baile popular en la plaza De Gaulle con el grupo Miss Drey

21.00 h: venta de farolillos en la plaza Belle-Isle

22.30 h: desfile de antorchas

23.30 h: fuegos artificiales en el puerto.

Nationalfeiertag am 14. Juli

10:00-12:00 Uhr:Verteilung von Brioches an Kinder im Rathaus

15:00-17:00 Uhr:Traditionelle Spiele am Strand, Route de Réville

21:30 Uhr: Volkstanz auf dem Place De Gaulle mit der Gruppe Miss Drey

21:00 Uhr: Verkauf von Lampions auf dem Place Belle-Isle

22:30 Uhr: Fackelzug

23:30 Uhr: Feuerwerk am Hafen.

