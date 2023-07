Saison 2023 – Visite commentée : Les huitres sous la protection des tours Vauban Saint-Vaast-la-Hougue, 7 juillet 2023, Saint-Vaast-la-Hougue.

Saint-Vaast-la-Hougue,Manche

Les huitres de Saint-Vaast-la-Hougue sont une institution. Lorsque la marée est basse, les ostréiculteurs s’affairent dans les parcs à huitre étendus à perte de vue, au pied des tours Vauban. Si ces fortifications protégeaient jadis la ville des envahisseurs, elles veillent aujourd’hui sur ce qui constitue la véritable richesse de la ville.

Durée : 4h – à partir de 8 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation..

2023-07-07 14:30:00 fin : 2023-08-25 . .

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie



The oysters of Saint-Vaast-la-Hougue are an institution. When the tide is out, oyster farmers are busy in the oyster beds that stretch as far as the eye can see, at the foot of the Vauban towers. While these fortifications once protected the town from invaders, today they stand guard over what is the town?s true wealth.

Duration: 4 hours – from 8 years.

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

The meeting point will be communicated at the time of booking.

Las ostras de Saint-Vaast-la-Hougue son toda una institución. Cuando baja la marea, los ostricultores se afanan en los criaderos que se extienden hasta donde alcanza la vista, al pie de las torres Vauban. En su día, estas fortificaciones protegían la ciudad de los invasores, pero ahora vigilan lo que constituye su verdadera riqueza.

Duración: 4 horas – a partir de 8 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

El punto de encuentro se comunicará en el momento de la reserva.

Die Austern von Saint-Vaast-la-Hougue sind eine Institution. Wenn Ebbe herrscht, arbeiten die Austernzüchter in den Austernparks, die sich so weit das Auge reicht am Fuße der Vauban-Türme erstrecken. Die Festungen schützten die Stadt einst vor Eroberern, doch heute wachen sie über das, was den wahren Reichtum der Stadt ausmacht.

Dauer: 4 Stunden – ab 8 Jahren.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Der Treffpunkt wird zum Zeitpunkt der Buchung mitgeteilt.

Mise à jour le 2023-07-13 par Normandie Tourisme / Attitude Manche