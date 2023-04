Promenade-Spectacle « Tatihou, un point, c’est tout » – Ile Tatihou Ile Tatihou, 17 juin 2023, Saint-Vaast-la-Hougue.

Tatihou est un petit bijou au milieu d’un grand tout. Laissez-vous conter ses richesses par Le Dit de l’Eau, de l’infiniment petit à l’immensément grand. Trois modules de 2h chacun vous permettront de traverser à pied depuis Saint-Vaast-la-Hougue jusqu’à Tatihou, de parler biologie marine, astronomie et autres histoires liées aux différentes vocation de Tatihou. Un programme scientifique et artistique réservé aux personnes passant la nuit sur l’île dans l’hôtel « Les Maisons de Tatihou » pour un week-end insolite !.

Vendredi 2023-06-17 à 17:00:00 ; fin : 2023-11-18 10:00:00. .

Ile Tatihou

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie



Tatihou is a small jewel in the middle of a large whole. Let Le Dit de l’Eau tell you about its richness, from the infinitely small to the immensely large. Three modules of 2 hours each will allow you to walk from Saint-Vaast-la-Hougue to Tatihou, to talk about marine biology, astronomy and other stories related to the different vocations of Tatihou. A scientific and artistic program reserved for people spending the night on the island in the hotel « Les Maisons de Tatihou » for an unusual weekend!

Tatihou es una pequeña joya en medio de un gran conjunto. Deje que Le Dit de l’Eau le hable de sus riquezas, desde lo infinitamente pequeño hasta lo inmensamente grande. Tres módulos de 2 horas cada uno le permitirán caminar desde Saint-Vaast-la-Hougue hasta Tatihou, para hablar de biología marina, astronomía y otras historias vinculadas a las diferentes vocaciones de Tatihou. Un programa científico y artístico reservado a las personas que pernocten en la isla, en el hotel « Les Maisons de Tatihou », ¡para un fin de semana fuera de lo común!

Tatihou ist ein kleines Juwel inmitten eines großen Ganzen. Lassen Sie sich von Le Dit de l’Eau von seinen Reichtümern erzählen, vom unendlich Kleinen bis zum unermesslich Großen. In drei zweistündigen Modulen können Sie von Saint-Vaast-la-Hougue nach Tatihou wandern und dabei über Meeresbiologie, Astronomie und andere Geschichten sprechen, die mit den verschiedenen Berufungen auf Tatihou verbunden sind. Ein wissenschaftliches und künstlerisches Programm, das denjenigen vorbehalten ist, die auf der Insel im Hotel « Les Maisons de Tatihou » übernachten und ein ungewöhnliches Wochenende verbringen!

