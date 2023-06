Vide-greniers Saint-Vaast-la-Hougue, 10 juin 2023, Saint-Vaast-la-Hougue.

Saint-Vaast-la-Hougue,Manche

Vide-greniers au niveau des terrains de pétanque. Restauration et buvette sur place..

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . .

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie



Garage sale at the petanque courts. Catering and refreshments on site.

Venta de garaje en las pistas de petanca. Catering y refrescos in situ.

Flohmarkt auf der Ebene der Bouleplätze. Essen und Trinken vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Attitude Manche