Initiation pêche à pied, 18 avril 2023, Saint-Vaast-la-Hougue.

Pêcher à pied, c’est prendre un grand bol d’air frais en pleine nature, vivre la marrée et renouer avec des pratiques ancestrales. Mais c’est aussi savoir se mettre en sécurité et préserver la ressource. Apprendre les bases d’une pêche sûre et responsable est le meilleur moyen de profiter du fabuleux monde de l’estran !

Durée : 2h – à partir de 4 ans.

Réservation nécessaire auprès de l’Office de tourisme du Cotentin.

Le lieu de rendez-vous sera communiqué au moment de la réservation..

2023-04-18 à 14:30:00 ; fin : 2023-04-18 . .

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie



Fishing on foot means taking a deep breath of fresh air in the middle of nature, experiencing the tide and reconnecting with ancestral practices. But it also means knowing how to be safe and preserve the resource. Learning the basics of safe and responsible fishing is the best way to enjoy the fabulous world of the foreshore!

Duration: 2 hours – from 4 years old.

Reservations required at the Cotentin Tourist Office.

The meeting place will be communicated at the time of reservation.

Pescar a pie significa respirar aire puro en plena naturaleza, experimentar la marea y volver a entrar en contacto con las prácticas ancestrales. Pero también significa saber cómo estar seguro y preservar el recurso. Aprender los principios básicos de la pesca segura y responsable es la mejor manera de disfrutar del fabuloso mundo de la playa

Duración: 2 horas – a partir de 4 años.

Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo de Cotentin.

El punto de encuentro se comunicará en el momento de la reserva.

Zu Fuß angeln bedeutet, inmitten der Natur frische Luft zu schnappen, die Gezeiten zu erleben und an althergebrachte Praktiken anzuknüpfen. Es bedeutet aber auch, sich in Sicherheit zu bringen und die Ressourcen zu schützen. Die Grundlagen des sicheren und verantwortungsvollen Angelns zu erlernen, ist der beste Weg, um die fabelhafte Welt des Meeresbodens zu genießen!

Dauer: 2 Stunden – ab 4 Jahren.

Reservierung beim Fremdenverkehrsamt von Cotentin erforderlich.

Der Treffpunkt wird zum Zeitpunkt der Reservierung mitgeteilt.

