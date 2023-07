Conférence « les rencontres sur le plateau » Saint-Vaast-Dieppedalle, 13 septembre 2023, Saint-Vaast-Dieppedalle.

Saint-Vaast-Dieppedalle,Seine-Maritime

17h : lancement des rencontres à l’occasion du 15ème anniversaire des rencontrés sur le Plateau.

Conférence de presse, plantation de 15 arbres.

Tarif non communiqué..

2023-09-13 17:00:00 fin : 2023-09-13 . .

Saint-Vaast-Dieppedalle 76450 Seine-Maritime Normandie



5pm: launch of meetings to mark the 15th anniversary of encounters on the Plateau.

Press conference, planting of 15 trees.

Price not communicated.

17.00 h: inicio de las reuniones con motivo del 15º aniversario de los encuentros en la Meseta.

Rueda de prensa, plantación de 15 árboles.

Precio no comunicado.

17 Uhr: Start der Begegnungen anlässlich des 15. Jahrestags der Begegnungen im Mittelland.

Pressekonferenz, Pflanzung von 15 Bäumen.

Preis nicht bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-07-17 par Normandie Tourisme / Attitude Manche