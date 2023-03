Festi Truck Saint-Urbain Saint-Urbain Catégories d’Évènement: Finistère

2023-04-01 12:00:00 – 2023-04-01 19:00:00

Finistère Saint-Urbain . Pour démarrer le printemps, Mon P’tit Camion se réjouit de t’accueillir à Saint-Urbain. A manger du sucré et du salé, sur le pouce ou en plat cuisiné.

Des boissons fraîches servies avec le sourire.

Barbershop pour s’occuper un peu de soi.

De quoi affuter ses couteaux ! (si si, viens avec ta besace).

Des jeux géants d’ici et d’ailleurs pour tous les âges.

De la lecture simple ou engagée, voire à écouter avec ses enfants.

Et un bon concert rock en 2 sets qui démarre à 14h. contact@monptitcamion.fr +33 6 08 05 10 35 https://www.facebook.com/Pagemonptitcamion Saint-Urbain

