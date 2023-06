CONCERT DE METAMORPHOSIS Saint-Ulrich Sarrebourg, 12 juillet 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Au programme, une invitation au voyage : D’Andahuaylillas à Istanbul.

Pas de réservation, entrée libre selon disponibilités. Tout public

Mercredi 2023-07-12 à 10:30:00 ; fin : 2023-07-12 17:30:00. 0 EUR.

Saint-Ulrich

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



On the program, an invitation to travel: from Andahuaylillas to Istanbul.

No reservation, free admission subject to availability

El programa incluye una invitación a viajar: de Andahuaylillas a Estambul.

Sin reserva, entrada gratuita sujeta a disponibilidad

Auf dem Programm steht eine Einladung zu einer Reise: Von Andahuaylillas nach Istanbul.

Keine Reservierung, freier Eintritt je nach Verfügbarkeit

Mise à jour le 2023-06-03 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG