Nuit européenne des Musées, 19ème édition Saint-Tropez, 13 mai 2023, Saint-Tropez.

Première ville muséale du Var, Saint-Tropez ouvre ses quatre musées en nocturne jusqu’à 22h le samedi 13 mai 2023 dans le cadre de la 19e Nuit européenne des musées..

Saint-Tropez

Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



As the leading museum town in the Var, Saint-Tropez is opening its four museums at night until 10pm on Saturday 13 May 2023 as part of the 19th European Museum Night.

Saint-Tropez, primera ciudad museística del Var, abre sus cuatro museos en horario nocturno hasta las 22.00 horas del sábado 13 de mayo de 2023, en el marco de la 19ª Noche Europea de los Museos.

Als erste Museumsstadt im Departement Var öffnet Saint-Tropez am Samstag, den 13. Mai 2023, im Rahmen der 19. Europäischen Museumsnacht seine vier Museen nachts bis 22 Uhr.

