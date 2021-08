Saint-Trivier-de-Courtes Village de Saint-Trivier-de-Courtes Ain, Saint-Trivier-de-Courtes Saint-Trivier-de-Courtes, cité de brique et de carron Village de Saint-Trivier-de-Courtes Saint-Trivier-de-Courtes Catégories d’évènement: Ain

Village de Saint-Trivier-de-Courtes, le samedi 18 septembre à 15:00

St-Trivier-de-Courtes était une ville fortifiée au Moyen-Age, tour à tour possession des sires de Bâgé puis des comtes de Savoie qui construisirent le château. Retrouvez les traces de ce riche passé. Entre autres, vestiges des anciens remparts, tour de la prison, entrée de l’ancien château, maisons à colombages, ancien grenier à grain et l’une des rares carronnières encore visible aujourd’hui. Cette balade répondra à toutes vos curiosités. Parcours commenté. Village de Saint-Trivier-de-Courtes Place de l’église – 01560 Saint-Trivier-de-Courtes, Ain Saint-Trivier-de-Courtes Les Guérets Ain

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T16:30:00

