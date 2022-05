Saint-Trélody en fête Lesparre-Médoc, 24 mai 2022, Lesparre-Médoc.

Saint-Trélody en fête Lesparre-Médoc

2022-05-24 – 2022-05-29

Lesparre-Médoc Gironde

EUR 0 Pendant toute la semaine de l’Ascension, Saint-Trélody est en fête. En plus de la fête foraine, le programme est le suivant :

Mardi 24 : loto à 20h30

Mercredi 25 : pique-nique dansant à 19h30, barbecues allumés à disposition, apéritif offert et karaoké animé par DJ Nono

Jeudi 26 : Messe à 11h suivi du couronnement des Rosières et du vin d’honneur à 12h30

Vendredi 27 : dingo loto à 20h30

dimanche 29 : brocante et vide-greniers de 7h à 18h30 avec restauration rapide sur place, suivi d’un feu d’artifices dès la tombée de la nuit.

Tous ces événements sont organisés par le Comité des Fêtes.

+33 6 75 24 35 79

dernière mise à jour : 2022-05-09