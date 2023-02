UN AIR DE RENCONTRE EQUINE SITU – SOLENN HEINRICH Devant la salle de sport, 24 septembre 2023 17:00, Saint-Thurial.

Art équestre, théâtre et danse Dimanche 24 septembre, 17h00 1

https://www.la-loggia.net/saison-culturelle/un-air-de-rencontre/

UN AIR DE RENCONTRE

EQUINE SITU – SOLENN HEINRICH

Art équestre, théâtre et danse

Le dimanche 24 septembre à 17H

Devant la salle de sport de Saint-Thurial Tout public • Gratuit • 40 min

Organisé par l’association LA LOGGIA

Un récit aux confins du réel et de l’imaginaire : un cheval, une écuyère, une danseuse engagent un curieux corps à corps pour un voyage complice et poétique. Du salon qui explose au battle débridé, Un air de rencontre raconte l’intimité que l’on bouscule, le mouvement et la danse en prise avec l’espace. L’équilibre et l’émotion se créent en se laissant apprivoiser …

« Le cheval est, pour moi, l’apprentissage de soi par l’autre. Le respect de soi par le respect de l’autre. L’écoute de soi par l’écoute de l’autre. C’est cette expérience de vie que je cherche à partager à travers le spectacle. » Solenn Heinrich

Jouer avec, dans et pour l’espace public est une démarche fondatrice pour la compagnie. Elle permet de remettre les chevaux dans la ville, de créer des rencontres improbables entre l’homme, l’animal, les publics et les habitants de la ville.

https://youtu.be/tdIVdU6iLIM

Devant la salle de sport Saint-Thurial Saint-Thurial 35310 Ille-et-Vilaine

