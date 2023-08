CONCERT –> LASSO (Brésil) et CLAVA saint thonan Saint-Thonan Catégories d’Évènement: Finistère

Saint-Thonan CONCERT –> LASSO (Brésil) et CLAVA saint thonan Saint-Thonan, 11 septembre 2023, Saint-Thonan. CONCERT –> LASSO (Brésil) et CLAVA Lundi 11 septembre, 19h00 saint thonan —LUNDI 11 SEPTEMBRE— LASSO ★★ HcPunk ★ Brésil

lassopunk.bandcamp.com CLAVA ★★ Crust ★ Punk

Premier Concert (avec des membres de Incendiaire, Toxic Rites, Slashers) Bouffe sur place

de 19h à 22h

à ST THONAN — ask a punk saint thonan saint thonan Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne [{« link »: « http://lassopunk.bandcamp.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-11T19:00:00+02:00 – 2023-09-11T22:00:00+02:00

2023-09-11T19:00:00+02:00 – 2023-09-11T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Saint-Thonan Autres Lieu saint thonan Adresse saint thonan Ville Saint-Thonan Departement Finistère Lieu Ville saint thonan Saint-Thonan latitude longitude 48.479214;-4.33626

saint thonan Saint-Thonan Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-thonan/