– Partez à l’aventure à St Thois: Semaine La famille Dalton à Santoz town 31 juillet – 4 août saint thois 260€ à 350€ en fonction du QF et de la ville de résidence plus adhésion 15€

Notre séjour s’inscrit dans les séjours thématiques à la semaine : Une famille une semaine La famille Dalton à Santoz town

Vivre un séjour de vacances c’est une expérience privilégiée de vie collective entre copains. A notre rythme, on s’amuse, on partage des moments de plaisir, des relations amicales, on pratique des activités variées, on gère notre vie quotidienne, notre temps et nos loisirs.

Le séjour favorise la vie en collectivité et permet l’apprentissage de la coopération, de l’entraide. Les valeurs et les règles de vie sont les mêmes pour tout le groupe (respect de soi et des autres, respect des différences, sens du partage, participation aux tâches de la vie quotidienne …).

Des activités et des journées à thème permettront à l’enfant de développer sa créativité, son expression et son imagination.

Le cadre géographique à la campagne offre la possibilité de mettre en place des activités sportives de plein air, de découverte de la nature et de sensibilisation à l’environnement.

