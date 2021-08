SAINT-THIBERY JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE Saint-Thibéry, 18 septembre 2021, Saint-Thibéry.

SAINT-THIBERY JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2021-09-18 – 2021-09-19

Saint-Thibéry Hérault Saint-Thibéry

Saint-Thibéry

– Visites guidées de l’église et du village

le Samedi 10h-12h et 15h-18h et le Dimanche 10h-12h et 15h-18h

Rendez-vous sur le Parvis de l’Eglise

-Conférence de M. Ginouvès (Archéologue des fouilles de Nadailhan)

le Vendredi 18h, rendez-vous Place de la Mairie

-Expositions photos «Saint-Thibéry Autour de l’eau»

Samedi et dimanche 10 h à 12 h et 14 h à 19 h

Salle des Fêtes Place de la Mairie

Respect des mesures sanitaires, port du masque obligatoire

Visites guidées de Saint-Thibéry, conférence, exposition photos

