Bébés lecteurs – 0/3 ans 15 Place de la République, 24 juin 2023, Saint-Symphorien.

Une sensibilisation des tout-petits au livre et au plaisir de découvrir !

Un temps partagé autour des comptines, histoires, jeux autour du mot, chansons…

Séance proposée aux enfants accompagnés de leurs parents.

Atelier gratuit proposé par la médiathèque Jean Vautrin et animé par Pascale Barbat.

Réservation obligatoire.

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 11:30:00. EUR.

15 Place de la République Médiathèque Jean Vautrin

Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine



An awareness of books and the pleasure of discovering for the little ones!

A time shared around nursery rhymes, stories, word games, songs?

Session proposed to children accompanied by their parents.

Free workshop offered by the Jean Vautrin media library and led by Pascale Barbat.

Reservation required

Una forma de sensibilizar a los más pequeños sobre los libros y el placer de descubrirlos

Un tiempo compartido en torno a rimas, cuentos, juegos de palabras, canciones..

La sesión está abierta a los niños acompañados de sus padres.

Taller gratuito ofrecido por la mediateca Jean Vautrin y dirigido por Pascale Barbat.

Reserva obligatoria

Eine Sensibilisierung der Kleinsten für das Buch und die Freude am Entdecken!

Eine gemeinsame Zeit rund um Reime, Geschichten, Spiele rund um das Wort, Lieder?

Die Veranstaltung richtet sich an Kinder in Begleitung ihrer Eltern.

Der kostenlose Workshop wird von der Mediathek Jean Vautrin angeboten und von Pascale Barbat geleitet.

Reservierung erforderlich

