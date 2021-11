Mirecourt Mirecourt Mirecourt, Vosges SAINT SYLVESTRE REPAS DANSANT Mirecourt Mirecourt Catégories d’évènement: Mirecourt

Vosges

SAINT SYLVESTRE REPAS DANSANT Mirecourt, 31 décembre 2021, Mirecourt. SAINT SYLVESTRE REPAS DANSANT Espace Flambeau Avenue Chales Duchêne Mirecourt

2021-12-31 – 2021-12-31 Espace Flambeau Avenue Chales Duchêne

Mirecourt Vosges 60 EUR Repas Dansant de la Saint Sylvestre

Organisé par l’association Lez’Arts, et animé par la formation Valmance

Tarifs : 60 € pour les adultes,

Menu Adulte : Cocktail Lorrain et ses mises en bouche – Bûche de crustacés et cœur de gambas salade du moment – Trou pomme manzana – Sauté de poularde confit, sauce crème parfum truffe – Brillat-Savarin salade mêlée aux graines de tournesol – Croquant trois chocolats coulis de mandarine – café et son mini muffin – Soupe à l’Oignon

20€ enfants de moins de 12 ans.

Pass sanitaire ou test obligatoire

Réservation à l’office de Tourisme de Mirecourt et ses environs +33 3 29 37 01 01 Association Lez’arts

Espace Flambeau Avenue Chales Duchêne Mirecourt

