Saône-et-Loire 45 45 EUR Le soir de la Saint Sylvestre le Stratagème, vous propose une nuit dansante accompagnée d’un buffet cocktail, le tout sur réservation (60 places seulement).

Dégustez des petits fours chauds et froids : une explosion de saveurs délicates et gourmandes pour votre palet.

Un DJ vous plongera dans une nuit dansante inoubliable.

Pour la dernière soirée de l’année au Stratagème, le thème chic et choc est à l’honneur : mettez-vous sur votre trente-et-un ou en slip de bain ! contact@le-stratageme.fr https://le-stratageme.fr/ Le Creusot

