Saint Sylvestre au Relais Fleuri Vervins, 31 décembre 2021, Vervins.

Saint Sylvestre au Relais Fleuri Vervins

2021-12-31 – 2021-12-31

Vervins Aisne Vervins

59 59 59 A l’occasion de la Saint-Sylvestre, le Relais Fleuri vous accueille.

Au menu :

Apéritif : Punch accompagné de verrines et de canapés prestiges

Entrée froide :Pain de brochet et de saumon fumé accompagné de gambas royales

Entrée chaude : Brioche de ris de veau façon mamie

Trou normand : Sorbet Marc de champagne

Plat chaud : Souris d’agneau rôtie aux herbes sauce à la bière locale et son trio potager

Fromages et desserts : Gourmandise Thiérachienne sur son lit de salade, assiette gourmande, chocolat en croustillant , mignardises… Café et soupe à l’oignon.

Vous pouvez apporter vos bouteilles de vin et de Champagne. Des frigos, de la glace et des seaux à champagne seront à votre disposition. DJ et musique de 21h à 5h du matin.

A l’occasion de la Saint-Sylvestre, le Relais Fleuri vous accueille.

Au menu :

Apéritif : Punch accompagné de verrines et de canapés prestiges

Entrée froide :Pain de brochet et de saumon fumé accompagné de gambas royales

Entrée chaude : Brioche de ris de veau façon mamie

Trou normand : Sorbet Marc de champagne

Plat chaud : Souris d’agneau rôtie aux herbes sauce à la bière locale et son trio potager

Fromages et desserts : Gourmandise Thiérachienne sur son lit de salade, assiette gourmande, chocolat en croustillant , mignardises… Café et soupe à l’oignon.

Vous pouvez apporter vos bouteilles de vin et de Champagne. Des frigos, de la glace et des seaux à champagne seront à votre disposition. DJ et musique de 21h à 5h du matin.

nicolasbrancourt@orange.fr

A l’occasion de la Saint-Sylvestre, le Relais Fleuri vous accueille.

Au menu :

Apéritif : Punch accompagné de verrines et de canapés prestiges

Entrée froide :Pain de brochet et de saumon fumé accompagné de gambas royales

Entrée chaude : Brioche de ris de veau façon mamie

Trou normand : Sorbet Marc de champagne

Plat chaud : Souris d’agneau rôtie aux herbes sauce à la bière locale et son trio potager

Fromages et desserts : Gourmandise Thiérachienne sur son lit de salade, assiette gourmande, chocolat en croustillant , mignardises… Café et soupe à l’oignon.

Vous pouvez apporter vos bouteilles de vin et de Champagne. Des frigos, de la glace et des seaux à champagne seront à votre disposition. DJ et musique de 21h à 5h du matin.

OT du Pays de Thiérache

Vervins

dernière mise à jour : 2021-11-10 par