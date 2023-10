Sortie découverte « Plantes sauvages, comestibles et médicinales » Saint-Sylvestre, 21 octobre 2023, Saint-Sylvestre.

Saint-Sylvestre,Ardèche

Plantes automnales ; cueillette et découverte… Prenons un temps pour redécouvrir l’extraordinaire sous nos pieds, découvrir leurs vertus, leurs propriétés et bien plus encore….

2023-10-21 09:30:00 fin : 2023-10-21 12:30:00. EUR.

Saint-Sylvestre 07440 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



Autumn plants; picking and discovery? Let’s take some time to rediscover the extraordinary under our feet, to discover their virtues, their properties and much more?

Plantas de otoño: recoger y descubrir? Tomémonos un tiempo para redescubrir lo extraordinario que hay bajo nuestros pies, para descubrir sus virtudes, sus propiedades y mucho más..

Herbstpflanzen pflücken und entdecken? Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um das Außergewöhnliche unter unseren Füßen wiederzuentdecken, ihre Tugenden, Eigenschaften und vieles mehr zu entdecken?

