Jura Grande-Rivière Château EUR 135 135 Soirée de la Saint-Sylvestre à l’hôtel restaurant de l’Abbaye : Animation musicale par le duo guitariste Jean Paul. Soirée sur réservation au 03 84 60 11 15. info@hotel-abbaye-jura.com +33 3 84 60 11 15 https://www.hotel-abbaye-jura.com/fr/ Grande-Rivière Château

