Festival Culturissimo / La Manufacture Bohin accueille Irène Jacob La manufacture bohin, 7 juin 2022 20:30, Saint-Sulpice-sur-Risle. Mardi 7 juin, 20h30 Sur place Invitations à retirer à l’Espace Culturel E. Leclerc de l’Aigle. À l’occasion du Festival Culturissimo, la Manufacture Bohin à Saint-Sulpice-sur-Risle accueille le jeudi 7 juin à 20h30 Irène Jacob pour une lecture de Regardez-nous danser de Leïla Slimani. À l’occasion du Festival Culturissimo, la Manufacture Bohin à Saint-Sulpice-sur-Risle accueille le jeudi 7 juin à 20h30 Irène Jacob pour une lecture de Regardez-nous danser de Leïla Slimani (Gallimard, 2022). C’est dans Au revoir les enfants de Louis Malle que nous découvronsIrène Jacob en 1987. Prix d’interprétation féminine du Festival de Cannes en 1991 pour La Double Vie de Véronique de Krzysztof Kieslowski, elle joue d’abord dans des films confidentiels avant d’élargir son répertoire. En parallèle, elle donne de la voix dans plusieurs albums et collaborations et écrit un roman : Big Bang (Albin Michel). Depuis septembre 2021, elle est la présidente de l’Institut Lumière de Lyon. La voici à la Manufacture Bohin de Saint-Sulpice-sur-Risle pour faire résonner les mots de Leïla Slimani. Deuxième tome du Pays des autres, Regardez-nous danser poursuit et enrichit une fresque familiale vibrante d’émotions, dans une période trouble où la nouvelle génération va devoir faire des choix. La manufacture bohin saint-sulpice-sur-risle 61300 Saint-Sulpice-sur-Risle Orne mardi 7 juin – 20h30 à 21h30

