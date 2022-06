Saint-Sulpice-sur-le-Nil Saint-Sulpice, 17 juin 2022, Saint-Sulpice. Saint-Sulpice-sur-le-Nil Saint-Sulpice

2022-06-17 10:00:00 – 2022-06-17 23:30:00

Saint-Sulpice 46160 Évènements proposés par la commune de Saint-Sulpice et l’association Loisirs

et Découvertes, avec la participation de La sauvegarde du Célé Au coeur de la vallée du Célé, la commune de Saint-Sulpice propose cet été deux

journées d’animations dédiées à l’Égypte, ancienne comme contemporaine. des rendez-vous

Au programme : des conférences sur le Nil ou les rites funéraires de l'Égypte antique, un concert de musique orientale ou des ateliers et jeux de piste pour les plus jeunes. Il y en aurapour tous les goûts ! +33 5 65 34 06 25

et Découvertes, avec la participation de La sauvegarde du Célé vallee du cele

Saint-Sulpice

