Atelier les secrets du feu à Saint-Sulpice Saint-Sulpice, 25 novembre 2023, Saint-Sulpice.

Saint-Sulpice,Lot

Venez apprendre à faire naître une flamme sans briquet t sans allumette !

Découverte des méthodes par percussion et par friction.

sur réservation.

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 17:00:00. 25 EUR.

Saint-Sulpice 46160 Lot Occitanie



Come and learn how to start a flame without a lighter or match!

Discover percussion and friction methods.

on reservation

¡Ven y aprende a encender una llama sin mechero ni cerilla!

Descubre los métodos de percusión y fricción.

reserva obligatoria

Lernen Sie, wie man eine Flamme ohne Feuerzeug oder Streichholz erzeugt!

Entdecke die Methoden der Perkussion und der Reibung.

reservierung erforderlich

Mise à jour le 2023-10-31 par OT Figeac