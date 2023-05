Atelier bijoux anciens à Saint-Sulpice Camping Le Célé, Le Bourg, 10 août 2023, Saint-Sulpice.

Venez fabriquer des bijoux anciens, outils en silex, stéatite, ocres, fibres végétales : des parures dignes du Paléolithique !

Atelier sur réservation.

2023-08-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-08-10 12:00:00. 18 EUR.

Camping Le Célé, Le Bourg

Saint-Sulpice 46160 Lot Occitanie



Come and make ancient jewelry, tools made of flint, steatite, ochre, vegetable fibres: ornaments worthy of the Palaeolithic!

Workshop on reservation

Venga a fabricar joyas antiguas, herramientas de sílex, esteatita, ocre, fibras vegetales: ¡ornamentos dignos del Paleolítico!

Taller previa reserva

Kommen Sie und stellen Sie antiken Schmuck, Werkzeuge aus Feuerstein, Speckstein, Ocker und Pflanzenfasern her: Schmuck wie aus der Altsteinzeit!

Workshop nach Voranmeldung

Mise à jour le 2023-05-10 par OT Figeac