Atelier Jouets nature à Saint-Sulpice Camping le Célé, Le Bourg, 7 juillet 2023, Saint-Sulpice.

Venez fabriquer des jouets natur, poupées de paille, sifflet, jeux en bois : la nature regorge de ressources pour créer et s’amuser !

Atelier sur réservation.

2023-07-07 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-07 12:00:00. 18 EUR.

Camping le Célé, Le Bourg

Saint-Sulpice 46160 Lot Occitanie



Come and make natural toys, straw dolls, whistles, wooden games: nature is full of resources to create and have fun!

Workshop on reservation

Ven a fabricar juguetes naturales, muñecos de paja, silbatos, juegos de madera: ¡la naturaleza está llena de recursos para crear y divertirse!

Taller bajo reserva

Kommen Sie und stellen Sie Naturspielzeug her, Strohpuppen, Pfeifen, Holzspiele: Die Natur steckt voller Ressourcen, um etwas zu erschaffen und Spaß zu haben!

Workshop auf Vorbestellung

Mise à jour le 2023-05-10 par OT Figeac