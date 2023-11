Thé dansant Saint-Sulpice-le-Guérétois, 3 décembre 2023, Saint-Sulpice-le-Guérétois.

Saint-Sulpice-le-Guérétois,Creuse

Thé dansant organisé par le Club des Aînés La Joie de vivre.

Après-midi animé par Sébastien Perrin

Ouvert à tous.

Buvette..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . EUR.

Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Tea dance organized by Club des Aînés La Joie de vivre.

Afternoon entertainment by Sébastien Perrin

Open to all.

Refreshment bar.

Baile del té organizado por el Club des Aînés La Joie de vivre.

Tarde amenizada por Sébastien Perrin

Abierto a todos.

Bar de refrescos.

Thé dansant, organisiert vom Club des Aînés La Joie de vivre (Seniorenclub La Joie de vivre).

Nachmittags von Sébastien Perrin moderiert

Für alle offen.

Getränk.

Mise à jour le 2023-11-13 par Creuse Tourisme