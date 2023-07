Le trail du Petit Brionnais Saint-Sulpice-le-Guérétois, 24 septembre 2023, Saint-Sulpice-le-Guérétois.

Saint-Sulpice-le-Guérétois,Creuse

Trail de 8 km ou 16 km .

Rando de 8km.

Les bénéfices seront reversés à l’association de Ti-malice qui aide les enfants Haïtien..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 . .

Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



8km or 16km trail.

8km hike.

Profits will be donated to the Ti-malice association, which helps Haitian children.

Recorrido de 8 km o 16 km.

Caminata de 8 km.

Los beneficios se donarán a la asociación Ti-malice, que ayuda a los niños de Haití.

Trail von 8 km oder 16 km .

Wanderung von 8 km.

Der Erlös geht an den Verein von Ti-malice, der Kindern in Haiti hilft.

Mise à jour le 2023-05-16 par Creuse Tourisme