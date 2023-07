Fête du pain et vide-greniers Saint-Sulpice-le-Guérétois, 5 août 2023, Saint-Sulpice-le-Guérétois.

Saint-Sulpice-le-Guérétois,Creuse

Fête du pain et vide-geniers organisé par les Amis de la batteuse et du fournil.

Cuissons sur place de pains et de brioches….

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . .

Saint-Sulpice-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Bread festival and bake sale organized by the Friends of the threshing machine and bakery.

On-site baking of bread and brioches…

Fiesta del pan y venta de pasteles organizada por los Amigos de la trilladora y la panadería.

Pan y bollos horneados in situ…

Brotfest und Genierverkauf, organisiert von den Freunden der Dreschmaschine und der Backstube.

Vor Ort werden Brote und Brioches gebacken…

Mise à jour le 2023-02-22 par OT Grand Guéret